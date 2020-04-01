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Тобольские спортсмены тренируются в онлайн-режиме

Общество, 14:05 15 апреля 2020

ДЮСШ №2 Тобольск во Вконтакте | Фото: ДЮСШ №2 Тобольск во Вконтакте

Около 8 тыс. юных спортсменов тренируются в домашних условиях в период вынужденной самоизоляции в Тобольске.

Как рассказали корреспонденту “Тюменской линии” в городском комитете по физической культуре и спорту, 111 педагогов по 27 видам спорта выполняют свои должные обязанности в удаленном режиме. Занятия организованы по направлениям - теоретические основы физической культуры, общая и специальная физическая подготовка, вид спорта и развитие творческого мышления.

Тренировочный процесс проходит в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook, через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram. Также тренеры используют для онлайн занятий платформы Zoom, Skype, Trello, Youtube и мобильные фитнес-приложения. Время проведения одного занятия сокращено до 30 минут, тренерами ведется ежедневный мониторинг дистанционного обучения.

Кроме того, в Тобольске организована физкультурная работа с людьми старшего возраста. В социальных сетях тренеры-преподаватели выкладывают утренние зарядки и тренировки по направлениям: йога, фитнес, общеукрепляющие занятия.

Евгений Новоселов

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# самоизоляция , спортивные школы , Тобольск , тренировки

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