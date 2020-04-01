О согласовании хозработ рядом с ЛЭП напомнили тюменским садоводам

| Фото: СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

О правилах ведения хозяйственной деятельности рядом с энергообъектами напоминает СУЭНКО тюменским садоводам, по чьим земельным участкам проходят воздушные линии электропередач.

По данным компании, основные нарушения — это строительство домов и хозяйственных построек в недопустимой близости от воздушной линии, а также складирование сена или строительных материалов под проводами. Выявив такие случаи, энергетики выносят хозяевам предписания устранять нарушения.

Специалисты СУЭНКО напоминают, что правила безопасности касаются не только владельцев земельных участков. Их должны знать все, чтобы избежать поражения током по неосторожности. Известны случаи, когда смертельные удары получали рыбаки, идущие под воздушной линией с удочкой на плече. Не менее опасно забраться, например, на гору щебня, насыпанную под высоковольтной линией.

| Фото: СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

Охранная зона линий электропередачи – это зона, расположенная по обе стороны ЛЭП, в виде участка земли, водного пространства, включающая в себя также воздушное пространство над данным участком. Охранная зона для ВЛ напряжением до 20 кВ составляет 10 м от крайних проводов по обе стороны линии; ВЛ 35кВ – 15 м, ВЛ 110 кВ – 20 м.

Любую хозяйственную деятельности в границах таких зон необходимо согласовывать с энергокомпанией. Здесь нельзя разводить огонь, устраивать свалки, склады, запускать летательные аппараты. Высота деревьев и кустарников не должна превышать четырех метров, а высота водной струи при поливе – трех метров.