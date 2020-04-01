  • 16 апреля 202016.04.2020четверг
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 8..10 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Депутаты проголосовали за налоговые льготы для предпринимателей

Экономика, 18:30 16 апреля 2020

duma.tyumen-city.ru

В Тюменской городской думе прошло очередное заседание. Главными темами рассмотрения в этот раз стали снижение налоговой нагрузки на предпринимателей и изменение нормативов градостроительного проектирования.

До конца текущего года для всех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работающих по принципу единого налога на вмененный доход (ЕНВД), корректирующий коэффициент снижен до 0,005. Ранее для некоторых видов предпринимательской деятельности он достигал 1,0. Решение поддержали все фракции думы и единогласно проголосовали за его принятие.

В период с 1 января и до конца 2020 года этой налоговой льготой смогут воспользоваться около 10 тысяч налогоплательщиков. Ранее такую меру поддержки малого бизнеса предложил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

Изменения в нормативы градостроительного проектирования касались стоянок у магазинов. Поправкой установлены одинаковые расчетные показатели парковочных мест для объектов торговли, расположенных в жилых и нежилых зданиях. Это пять машино-мест для торгового объекта менее 200 кв. метров и десять – на каждые 100 кв. метров, если объект торговли занимает площадь более 200 кв. метров.

Помимо этого, депутаты внесли изменения в план нормотворческой деятельности думы. В частности, обсуждение вопроса "Об исполнении бюджета города Тюмени за 2019 год" переносится с мая на июнь. Это обусловлено невозможностью проведения публичных слушаний из-за эпидемиологической обстановки, а без этой процедуры вопрос о бюджете нельзя включить в повестку заседания.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гордума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:29 16.04.2020ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
18:50 16.04.2020АО "Транснефть – Сибирь" выполнило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и магистральных нефтепроводах
18:40 16.04.2020Вебинар по вопросам поддержки и налогообложения пройдет в Тюмени
18:30 16.04.2020Депутаты проголосовали за налоговые льготы для предпринимателей