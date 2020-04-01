В Тюмени обновят участок кольцевой автодороги

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Участок тюменской кольцевой автодороги протяженностью 2,6 км отремонтируют в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает Главное управление строительства области.

Работы начались 13 апреля, этому способствовала установившаяся теплая погода. Уменьшение дорожного трафика в связи с введением на территории юга области карантинных мероприятий благотворно сказывается на проведении сезонных работ. Не создается дополнительная нагрузка на дорожную сеть, в местах ремонта отсутствуют пробки. За время работы устранят колейность, обновят покрытие и дорожную разметку.

Всего в Тюменской области в 2020 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтируют более 170 км дорог.