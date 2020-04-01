  • 22 апреля 202022.04.2020среда
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 11..13 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

"Газель" и Lexus LX сгорели ночью в Тюменской области

Происшествия, 12:10 22 апреля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Занесение открытого источника огня стало причиной двух пожаров в Тюменской области ночью 22 апреля. Сгорели "Газель" и Lexus LX.

Первый пожар произошел на ул. 50 лет ВЛКСМ в с. Исетское. Сообщение о случившемся на территории СТО поступило в 1 час. Загорелся автомобиль "Газель".

"Выезжали местные пожарные. На подмогу пришли их коллеги из с. Бобылево. Пожарным удалось оперативно ликвидировать происшествие, не дав пламени перейти на другие машины. Огонь повредил кабину и моторный отсек по всей площади", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

А в три часа на ул. Паровозная в Тюмени пламя охватило Lexus LX 570. На месте работали пожарные 13-й части. Огонь повредил его по всей площади. По предварительной причине пожар произошел из-за занесения открытого источника огня.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 22.04.2020Жителя Тюменского района подозревают в подготовке нападения на школу
12:25 22.04.2020Два человека получили травмы на дороге Тюмень – Салаирка
12:10 22.04.2020"Газель" и Lexus LX сгорели ночью в Тюменской области
10:55 22.04.2020Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на дороге Екатеринбург – Тюмень