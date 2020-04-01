"Газель" и Lexus LX сгорели ночью в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Занесение открытого источника огня стало причиной двух пожаров в Тюменской области ночью 22 апреля. Сгорели "Газель" и Lexus LX.

Первый пожар произошел на ул. 50 лет ВЛКСМ в с. Исетское. Сообщение о случившемся на территории СТО поступило в 1 час. Загорелся автомобиль "Газель".

"Выезжали местные пожарные. На подмогу пришли их коллеги из с. Бобылево. Пожарным удалось оперативно ликвидировать происшествие, не дав пламени перейти на другие машины. Огонь повредил кабину и моторный отсек по всей площади", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

А в три часа на ул. Паровозная в Тюмени пламя охватило Lexus LX 570. На месте работали пожарные 13-й части. Огонь повредил его по всей площади. По предварительной причине пожар произошел из-за занесения открытого источника огня.

Инна Пахомова