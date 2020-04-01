Пожарные и спасатели трижды выезжали на связанные с непогодой вызовы
Три раза выезжали на вызовы, связанные с последствиями порывистого ветра, сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области 22 апреля.
В 16 часов 9 минут спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования помогли местным жителям на ул. Широтная в Тюмени.
"Они убрали стекла и закрепили оконную раму в одной из квартир на верхних этажах дома № 134, к. 1. Работу проделали с помощью альпинистского снаряжения", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.
В 16 часов 30 минут пожарные 123-й части выезжали к дому № 29 на ул. Свободы в Тюмени. Они убрали часть забора, которая упала на газовую трубу.
А в 18 часов 15 минут поступил вызов с ул. Республики. В районе дома № 158 упал рекламный щит. Специалисты ТОСЭР демонтировали его при помощи лестницы и аварийно-спасательного инструмента. Пострадавших нет.
Инна Пахомова