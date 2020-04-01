Пожарные и спасатели трижды выезжали на связанные с непогодой вызовы

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Три раза выезжали на вызовы, связанные с последствиями порывистого ветра, сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области 22 апреля.

В 16 часов 9 минут спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования помогли местным жителям на ул. Широтная в Тюмени.

"Они убрали стекла и закрепили оконную раму в одной из квартир на верхних этажах дома № 134, к. 1. Работу проделали с помощью альпинистского снаряжения", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

В 16 часов 30 минут пожарные 123-й части выезжали к дому № 29 на ул. Свободы в Тюмени. Они убрали часть забора, которая упала на газовую трубу.

А в 18 часов 15 минут поступил вызов с ул. Республики. В районе дома № 158 упал рекламный щит. Специалисты ТОСЭР демонтировали его при помощи лестницы и аварийно-спасательного инструмента. Пострадавших нет.

Инна Пахомова