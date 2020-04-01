Одиннадцать лесных пожаров потушили в Тюменской области за сутки

| Фото: rosleshoz.gov.ru/ | Фото: rosleshoz.gov.ru/

11 лесных пожаров возникли на землях лесного фонда в Тюменской области 22 апреля. Возгорания ликвидированы в первые сутки, сообщаете департамент лесного комплекса Тюменской области со ссылкой на региональный диспетчерский пункт Тюменской авиабазы.

Пять лесных пожаров обнаружены в Абатском районе (общая площадь, пройденная огнем, составила 52,3 га), два лесных пожара – в Викуловском районе (7,5 га), по одному лесному пожару случилось в Нижнетавдинском, в Упоровском районе, Ялуторовском и Ишимском районе.

В ликвидации возгораний участвовали 123 человека и 39 сотрудники единиц техники Тюменской авиабазы, муниципальных постов и ГУ МЧС РФ по Тюменской области. Работать пришлось в условиях сильного ветра и быстрого распространения огня по земле, покрытой сухой растительностью.

Из 11 лесных пожаров один возник вследствие замыкания электропроводов на ЛЭП, остальные – по причине неосторожного обращения с огнем со стороны населения.

Всего с начала 2020 года на землях лесного фонда Тюменской области ликвидировано 26 лесных пожаров на общей площади 314 га, в том числе лесной — 239 га.