Акция "Бессмертный полк" пройдет в режиме онлайн

| Фото: организаторов акции "Бессмертный полк" онлайн | Фото: организаторов акции "Бессмертный полк" онлайн

Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" предложило онлайн-формат шествия, который позволит гражданам России 9 мая дистанционно рассказать о подвиге своих родных, сообщает Тюменское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России".

Такой формат предложен в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране и принимая во внимание важность празднования Дня Победы.

Участнику акции будет необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте Бессмертного полка России или на одной из партнерских площадок: сайте проекта "Банк Памяти", либо в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Далее будет создана единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника.

Трансляция "Шествия" запланирована на медиа экранах России, различных online-платформах, а также портале Бессмертного полка России.