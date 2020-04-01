Более двухсот тысяч рублей списали мошенники у двух жителей Ишима

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Более 230 тыс. рублей списали мошенники с банковских карт двух жителей Ишима, сообщает региональное управление МВД.

Установлено, что потерпевшим на сотовый телефон поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Мошенники представились сотрудниками банков и сообщали, что в настоящее время неизвестные пытаются снять денежные средства. Во время беседы злоумышленники узнавали персональные банковские реквизиты граждан. Сумма общего ущерба потерпевших составила более 230 тыс. рублей.

Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление и задержание мошенников.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Полицейские напоминают гражданам, при получении информации о блокировании банковской карты ни в коем случае не следуйте инструкциям, предложенным по телефону или написанным в сообщении, немедленно обратитесь за достоверной информацией в отделение банка, клиентом которого вы являетесь.