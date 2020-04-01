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Более шестидесяти предприятий возобновили работу в Уватском районе

Экономика, 18:00 24 апреля 2020

uvatregion.ru

62 организации и индивидуальных предпринимателя возобновили деятельность в режиме повышенной готовности в Уватском районе.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, в лесной отрасли начали работать ООО "Ровиал" в Мугене и ООО "Уват лес" в Туртасе, в области строительства – ООО "Иверия" в Демьянке, в сфере сухопутного и трубопроводного транспорта – ООО "Иртыштранс" в Увате и ООО "Транспецстрой" в Демьянке, в управлении недвижимым имуществом – ООО "Туртас сервис" в Туртасе.

Еще 100 организаций и ИП могут приступить к работе в ближайшее время, Полный перечень видов деятельности, по которым можно возобновить работу, указан в постановлении областного правительства от 11 апреля 2020 года. Для этого нужно заполнить уведомление на портале органов государственной власти Тюменской области. В течение трех дней обращение рассмотрят и внесут в Единый реестр работающих предприятий.

По словам главы Уватского района Сергея Путмина, возможность возобновить деятельность имеет и материальный, и моральный аспекты. Противоэпидемические ограничения – это компромисс между сохранением здоровья людей и сохранением экономики и доходов граждан.

"По мере ослабления вирусной обстановки главные усилия будут направлены на восстановление деловой активности бизнеса и поддержку оставшихся без работы. Губернатором этот процесс уже начат", – резюмировал Сергей Путмин.

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# бизнес , предприятия , Уватский район

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