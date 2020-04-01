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Сотрудники Роспотребнадзора проверили садовые центры в Тюмени

Общество, 10:29 30 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Садовый центр крестьянского хозяйства "Плодовое" и центр "Астра" проверили на соответствие нормам по недопущению распространения COVID-19 в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, нарушения выявлены в "Плодовом". Здесь шла торговля с допуском в зал, на кассах были очереди без соблюдения 1,5-метровой дистанции между покупателями, хотя на полу есть разметка.

Подобные нарушения часто обнаруживают во время рейдов по объектам, работающим в период повышенной готовности. Проверки проводят специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области вместе с сотрудниками отраслевых департаментов и регионального правительства ежедневно. При выявлении серьезных нарушений предприятие могут исключить из реестра хозяйствующих субъектов, деятельность которых разрешена в период режима повышенной готовности.

Роспотребнадзор напоминает: для предотвращения распространения коронавирусной инфекции жителям региона во время посещения общественных мест (магазины, аптеки, больницы) необходимо использовать медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м.

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# проверки , Роспотребнадзор

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