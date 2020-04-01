Юные тюменцы сразятся со сверстниками онлайн

| Фото: альянс социально-ориентированных некоммерческих организаций | Фото: альянс социально-ориентированных некоммерческих организаций

Первые отборочные туры онлайн чемпионата по социальной игре "Мой выбор 2.0." стартовали в Тюмени, сообщает альянс социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Главной особенностью нового турнира является формат, который позволяет ребятам соревноваться со сверстниками и получать полезные социальные навыки и знания без риска для здоровья. Турнир проходит на двух интернет-площадках.

Всего в городском чемпионате состоится 17 отборочных игровых сессий, полуфинал и финал. За первые дни сразились уже более 30 игроков, которые в процессе протестировали игровую механику компьютерной версии.

Организаторы продлили срок приема заявок до 5 мая. Уже зарегистрировались около 200 человек. К участию в уникальном турнире приглашаются ученики школ, колледжей и средних специальных учебных заведений города Тюмени. Для регистрации всем желающим необходимо заполнить заявку. Участие в турнире бесплатное.

Мероприятие позволяет в игровой форме знакомить участников с основными направлениями и сферами социальной активности, моделируя возможности достижения личного успеха через участие в гражданских практиках, демонстрирует последствия экстремистского и девиантного поведения для личности и общества.

Напомним, игра была создана в 2019 году на базе популярных в регионе и за ее пределами социальных игр "Мой выбор" и "Мой выбор – нет наркотикам", разработанных в 2019 году командой экспертов из различных сфер деятельности. Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области и альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области.