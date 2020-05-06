Тюменка Александра Жернова создала коллаж ко Дню Победы

| Автор фото: Герман Совенко | Автор фото: Герман Совенко

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Коллаж ко Дню Победы создала на окне квартиры куратор выставочного пространства мультицентра "Контора пароходства", художник Александра Жернова.

Она решила принять участие в запущенной в Тюмени акции "Окна Победы". "Я создала коллаж, посвященный людям, павшим на войне, ставшим жертвами фашизма. При создании использовала белую и черную бумагу. Надписи выполнены бумагой белого и красного цветов", – поделилась Александра Жернова с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия".

| Автор фото: Герман Совенко | Автор фото: Герман Совенко

На окне тюменки появилась картина, на которой изображены силуэты людей, а под ними надпись: "Помним. Чтим. Гордимся". Коллаж украсил окно квартиры, расположенной на втором этаже дома №19 на ул. Вересковая.

Присоединиться к акции "Окна Победы" (#Окна_Победы) и разработать свой собственный "оконный" дизайн может любой желающий. ""Окна Победы" – интересная акция, в которой можно принять участие во время самоизоляции. Это некое новое развитие традиций праздника 9 Мая", – сказала Александра Жернова.

Инна Пахомова