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Тюменцам предлагают рассказать о ветеранах-наставниках

Общество, 16:57 06 мая 2020

"Эстафета поколений" во ВКонтакте https://vk.com/club132659241 | Фото: "Эстафета поколений" во ВКонтакте https://vk.com/club132659241

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Рассказать о ветеранах Великой Отечественной войны, которые сыграли в жизни конкретного человека роль наставников и учителей, предлагает тюменцам команда всероссийского проекта "Эстафета поколений".

Чтобы принять участие в онлайн-флешмобе "Мой ветеран – наставник", нужно выложить в социальных сетях фото фронтовика и небольшой рассказ о нем, добавить хештег #эстафетапоколений9мая. Аккаунт в социальных сетях должен быть открытым на время публикации, сообщают в ОП РФ.

Посмотреть публикации можно в группе проекта "Эстафета поколений".

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# Великая Отечественная война , ветераны , флешмоб

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