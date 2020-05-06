Молодогвардейцы передадут георгиевские ленточки сотрудникам МФЦ и скорой помощи

Региональное отделение "Молодой гвардии" Региональное отделение "Молодой гвардии"

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Одну тысячу георгиевских ленточек передадут активисты регионального отделения "Молодой гвардии" в Многофункциональный центр "Мои документы" на ул. Первомайской, 50/1 в Тюмени.

Как рассказал руководитель молодогвардейцев Владимир Сбитнев, 500 ленточек получат сотрудники МФЦ, остальные 500 прикрепят на специальной стойке - здесь ленточку могут взять посетители центра. При передаче активисты учтут санитарные нормы: все будут в масках, перчатках, обязательно соблюдение социальной дистанции.

Еще около 100 георгиевских ленточек передадут на станцию скорой помощи - об этом попросили сами работники скорой.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции мы не можем раздавать ленточки на улицах, как это было раньше. Продолжим акцию после снятия ограничительных мер", - отметил Владимир Сбитнев.

Он добавил, что также ленточку можно получить в региональном отделении "Молодой гвардии" по предварительной договоренности. Для этого нужно связаться с активистами в соцсетях или через официальный сайт.

Напомним, в период повышенной готовности традиционная акция "Георгиевская ленточка" в Тюменской области проходит в новом формате. Чтобы стать участником, пользователям социальных сетей предлагается разместить на своей странице аватар с георгиевской ленточкой или опубликовать запись на личной странице с упоминанием хэштегов #ГеоргиевскаяЛенточка, #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь.

Евгения Шевцова