Аллею героев и Стену народной памяти откроют в Тобольске
Мемориально-скульптурный ансамбль "Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк" откроют в Тобольске после снятия режима самоизоляции.
Об этом рассказала директор городского департамента по культуре и туризму Елена Распопова. По ее словам, объект на площади Памяти уже готов.
"Ансамбль состоит из двух взаимосвязанных объектов: монумента "Тоболяков Бессмертный полк" и "Стены народной памяти". На лицевой поверхности монумента размещается барельеф, на котором изображены идущие навстречу зрителям тоболяки - участники Великой Отечественной войны. Логическим продолжением монумента является Стена народной памяти, на которой размещаются фотографии родственников жителей Тобольска – участников войны и тружеников тыла. Сейчас установлено пять стен, всего их будет 12", - рассказала Елена Распопова.
Также на площади Памяти появилась "Аллея Героев Советского Союза". Здесь установлено 10 именных стел тоболякам – Героям Советского Союза. Аллея будет также открыта после снятия режима самоизоляции. Продолжается благоустройство существующего обелиска и прилегающей территории.
Кроме того, в Тобольске идет благоустройство других памятных мест. Среди них, ремонт стелы "Защитникам Отечества на все времена", обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны и памятника погибшим речникам в мкр Иртышский, памятника в мкр Сумкино.
Евгений Новоселов