Аллею героев и Стену народной памяти откроют в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мемориально-скульптурный ансамбль "Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк" откроют в Тобольске после снятия режима самоизоляции.

Об этом рассказала директор городского департамента по культуре и туризму Елена Распопова. По ее словам, объект на площади Памяти уже готов.

"Ансамбль состоит из двух взаимосвязанных объектов: монумента "Тоболяков Бессмертный полк" и "Стены народной памяти". На лицевой поверхности монумента размещается барельеф, на котором изображены идущие навстречу зрителям тоболяки - участники Великой Отечественной войны. Логическим продолжением монумента является Стена народной памяти, на которой размещаются фотографии родственников жителей Тобольска – участников войны и тружеников тыла. Сейчас установлено пять стен, всего их будет 12", - рассказала Елена Распопова.

Также на площади Памяти появилась "Аллея Героев Советского Союза". Здесь установлено 10 именных стел тоболякам – Героям Советского Союза. Аллея будет также открыта после снятия режима самоизоляции. Продолжается благоустройство существующего обелиска и прилегающей территории.

Кроме того, в Тобольске идет благоустройство других памятных мест. Среди них, ремонт стелы "Защитникам Отечества на все времена", обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны и памятника погибшим речникам в мкр Иртышский, памятника в мкр Сумкино.

Евгений Новоселов