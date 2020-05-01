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Юные тоболяки смастерили открытки для пациентов областной больницы №3

Общество, 15:32 10 мая 2020

пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Патриотическую акцию "Живая открытка" провела профсоюзная организация работников областной больницы №3 и ТЦ "Лента" в Тобольске. К мероприятию присоединились ребята из гимназии им. Лицмана, школ №№ 16, 9 и 7, а также детского сада №51, сообщает пресс-служба областной больницы №3.

Дети мастерили поздравительные открытки и оставляли их в специальной корзинке в "Ленте". Сотрудники гипермаркета, соблюдая все правила инфекционной безопасности, передали открытки в больницу.

После обработки кварцевой лампой их вручили пациентам стационара областной больницы №3 в день 75-летия Победы.

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# областная больница № 3

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