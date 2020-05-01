  • 12 мая 202012.05.2020вторник
  • USD73,8725
    EUR80,0039
  • В Тюмени 29..31 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жара в Тюмени спадет к концу недели

Общество, 09:49 12 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жара в Тюмени спадет уже к концу недели. Как сообщает центр Фобос, период аномально жаркой погоды в регионе затянется до середины недели, затем пройдут дожди и станет прохладнее.

В Тюмени 12 мая ожидается переменная облачность и до 30 градусов выше ноля. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 17.

13 мая днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. В этот день возможны дождь и гроза. 14 мая столбики термометров не поднимутся выше 22 градусов. В этот день будет пасмурно, возможен дождь.

15 мая дневная температура воздуха составит плюс 18 градусов. В выходные, 16 и 17 мая, средняя температура воздуха днем составит 16 градусов выше ноля. В эти дни возможны дожди.

Любовь Голышева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:27 12.05.2020Студенты ТИУ выступят общественными наблюдателями государственной итоговой аттестации
09:49 12.05.2020Жара в Тюмени спадет к концу недели
09:00 12.05.2020Следственный комитет проводит конкурс для СМИ
08:40 12.05.2020Ялуторовский народный театр стал лауреатом фестиваля театрального искусства