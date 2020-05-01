Жара в Тюмени спадет к концу недели

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жара в Тюмени спадет уже к концу недели. Как сообщает центр Фобос, период аномально жаркой погоды в регионе затянется до середины недели, затем пройдут дожди и станет прохладнее.

В Тюмени 12 мая ожидается переменная облачность и до 30 градусов выше ноля. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 17.

13 мая днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. В этот день возможны дождь и гроза. 14 мая столбики термометров не поднимутся выше 22 градусов. В этот день будет пасмурно, возможен дождь.

15 мая дневная температура воздуха составит плюс 18 градусов. В выходные, 16 и 17 мая, средняя температура воздуха днем составит 16 градусов выше ноля. В эти дни возможны дожди.

Любовь Голышева