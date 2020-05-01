Озелененная территория по ул. Вьюжной в Тюмени вошла в реестр лучших муниципальных практик

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Проект благоустройства территории по ул. Вьюжной в Тюмени - в числе победителей всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика – 2019, сообщает Минстрой России.

Напомним, что работы там начались в июле 2019 года. Строительство этого объекта велось в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Этот инфраструктурный объект объединяет вновь строящийся микрорайон, детский сад, школу. На территории есть все, чтобы тюменцам различных возрастов было интересно проводить здесь время.

В центральной части площади расположены солнечные часы – они вместе со скульптурной композицией "Песочные часы" стали эффектным украшением территории. На яркой детской площадке, укомплектованной современным оборудованием, уложено травмобезопасное покрытие.

Кроме того, на территории оборудован скейт-парк. Его укомплектованность специалисты управы КАО предварительно обсуждали со спортсменами из областной федерации экстремальных видов спорта. Также в парке на улице Вьюжной сделана площадка для сдачи норм ГТО, установлены скамейки, урны, перголы, увитые лианами, ландшафтные дизайнеры устроили каменистый сад – рокарий.

На новой территории высажено более ста деревьев и более тысячи кустарников. В центральной части смонтирована архитектурная подсветка.

Всего федеральная комиссия Минстроя рассмотрела 185 заявок от 56 регионов страны. Все они связаны с градостроительной политикой, обеспечением благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитием ЖКХ.