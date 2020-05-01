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В аварии на Воровского в Тюмени пострадали водитель и его пассажир

Происшествия, 14:27 13 мая 2020

sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

ДТП с двумя пострадавшими произошло на перекрестке улиц Республики и Воровского в Тюмени 13 мая.

"Около 14 часов дня на перекрестке Воровского и Республики столкнулись автомобили Mercedes и Nissan", - рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

По предварительной версии, водитель Nissan не уступил дорогу Mercedes. В результате столкновения он получил ушибы. Его пассажирка была госпитализирована с травмой ребер и другими повреждениями. Обстоятельства ДТП выясняются.

Николай Ступников

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