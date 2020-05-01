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Продавец несуществующего велосипеда обманул тюменскую пенсионерку

Происшествия, 16:39 14 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 33 тыс. рублей лишилась тюменская пенсионерка при покупке велосипеда для внука. Пожилая женщина откликнулась на частное объявление, сообщает УМВД Тюменской области.

Ответивший на звонок мужчина рассказал покупательнице, что его объявление заинтересовало многих, но если женщина готова немедленно отправить ему оплату, то товар будет ее.

Поверив мошеннику, тюменка перевела деньги на банковский счет неустановленного банка. Но когда она попыталась связаться с продавцом, ответа не последовало. Только тогда пенсионерка поняла, что попала на уловку мошенника и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# мошенничество , уголовное дело

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