Лучших цветоводов-пенсионеров определят в Тюменском районе

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

К участию в конкурсе по оформлению цветников "Цветы Победы" приглашают пенсионеров Тюменского района. В 2020 году конкурс посвящен 75-летию Великой Победы, сообщает администрация района.

Конкурс проводится по номинациям "Цветы у памятника погибшим воинам", "Цветы у храмов и мечетей", "Лучший палисадник", "Панно из живых цветов к 75-летию Великой Победы" и другим.

К рассмотрению принимают не более пяти фотографий участников из каждой первичной ветеранской организации района. В конкурсной документации необходимо указать фамилию, имя, отчество, год рождения, домашний адрес участника конкурса.