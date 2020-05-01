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Лучших цветоводов-пенсионеров определят в Тюменском районе

Общество, 16:43 18 мая 2020

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

К участию в конкурсе по оформлению цветников "Цветы Победы" приглашают пенсионеров Тюменского района. В 2020 году конкурс посвящен 75-летию Великой Победы, сообщает администрация района.

Конкурс проводится по номинациям "Цветы у памятника погибшим воинам", "Цветы у храмов и мечетей", "Лучший палисадник", "Панно из живых цветов к 75-летию Великой Победы" и другим.

К рассмотрению принимают не более пяти фотографий участников из каждой первичной ветеранской организации района. В конкурсной документации необходимо указать фамилию, имя, отчество, год рождения, домашний адрес участника конкурса.

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# конкурсы , Тюменский район , цветники

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