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Тюменские поисковики покажут солдатскую землянку и расскажут о быте бойцов

Общество, 17:00 15 мая 2020

Пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: Пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Специалисты тюменского поискового центра в онлайн-формате представят обновленную экспозицию Музея истории поискового движения 16 мая. Трансляция начнется в 17 часов в группе поисковиков во ВКонтакте и на странице в Instagram, сообщают организаторы.

Поисковики покажут солдатскую землянку, в ходе экскурсии будут представлены письменные принадлежности, личные вещи красноармейцев, найденные на местах боев в Ленинградской, Тверской, Новгородской областях. Участники эфира узнают реальные судьбы солдат, найденных и увековеченных поисковиками.

Специалисты поискового центра отмечают, что музей уникален именно тем, что каждый экспонат – это часть чьей-то судьбы, это часть большой истории, к которой смогли прикоснуться бойцы поисковых отрядов.

В 2020 году в Музее истории поискового движения Тюменской области усилиями добровольцев были проведены ремонтные работы. Поисковики представят обновленную экспозицию впервые после ремонта.

Пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: Пресс-служба Тюменского областного поискового центра

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# Ночь музеев , поисковое движение , экспозиции

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