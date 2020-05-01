Поисковики помогают тюменцам узнать больше о родственниках, погибших в годы войны

пресс-службы Тюменского областного поискового центра пресс-службы Тюменского областного поискового центра

Более 180 заявок получили тюменские поисковики от жителей региона в рамках Всероссийского проекта "Судьба солдата. Онлайн".

Специалисты и добровольцы регионального отделения помогают тюменцам установить судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Характер запросов разный: уточнение информации о наградах, о боевом пути солдат, местах захоронений. По 40 заявкам информация выдана, по остальным работа продолжается.

Сформировать запрос-анкету можно на сайте Поискового движения России. В работу включены активисты со всей страны.

Отметим, что в Тюменской области с 2003 года работает общественная приемная по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны "Чтобы помнили". В ее рамках тюменцы обработали более 2 тыс. заявок от граждан. Приемная работает областном поисковом центре, в передвижном формате в дни памятных дат и в онлайн-формате на странице движения во Вконтакте.