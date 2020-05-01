Итоги проекта "Тюменская дармарка" подведут 29 мая

| Фото: "Тюменская дармарка" | Фото: "Тюменская дармарка"

Круглый стол и онлайн-конференция, посвященные подведению итогов проекта "Тюменская Дармарка: программа развития неденежной благотворительности", пройдет в Тюмени 29 марта, начало в 15 часов.

Мероприятие пройдут в тюменском общественном центре “Дом НКО”, заявку на участие в онлайн-трансляции можно отправить в скайпе по адресу @Сонко Альянс, сообщает пресс-служба Альянса СОНКО.

В мероприятии примут участие, как тюменские спикеры, так и федеральные эксперты и руководители общероссийских благотворительных организаций.

С осени 2019 года активисты и волонтерамт "Тюменской Дармарки" провели большую работу. Добровольцы провели ремонт и переоборудовали постоянно действующий социальный вещевой обменник, который регулярно посещают более 700 горожан. В Тюмени развернута крупнейшая за Уралом сеть благотворительных боксов - специальных пунктов, куда каждый желающий может оставить ненужную, но находящуюся в хорошем состоянии одежду. Такие ящики для пожертвований были установлены в автошколе "Всероссийского общества автомобилистов", общественной приемной Тюменской области, соседском центре "Преображенский", офисе "Тюменского межрегионального центра обучения", Центре вайнахской культуры, Обществе русской культуры, "Совете ветеранов войны и труда Восточного административного округа", в тюменском отделении "Российского фонда милосердия и здоровья", котокафе "Мурка и Васька им. Ирины Карповой" и в региональном отделении "Российского красного креста". Собрано около 9 тыс. единиц вещевых пожертвований для нуждающихся тюменцев.

"Тюменская Дармарка" вошла в Топ-10 успешных примеров социальных инвестиций Уральского Федерального округа.

Проект продолжился в интернете с введением режима повышенной готовности. В социальной сети поддержку волонтеров и сотрудников "Тюменской Дармарки" был проведен флэшмоб, участниками которого стали более 300 горожан.

Для сбора средств на приобретение защитных перчаток, масок и средств дезинфекции в апреле-мае было запущено два благотворительных онлайн-аукциона, где любой желающий мог приобрести поделки и игрушки тюменских мастеров hand-made. Сейчас в официальной группе проекта “Вконтакте” проходит третий онлайн-аукцион.

18 мая 2020 года, в связи с ослаблением режима самоизоляции, "Тюменская Дармарка" возобновила работу по сбору, выдаче, сортировке вещей и приему посетителей в новом офисе по адресу: Тюмень, ул. Ямская, 71а.