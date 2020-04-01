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Почти пятьдесят лотов реализовали на первом благотворительном аукционе "Дармарки"

Общество, 14:23 28 апреля 2020

Тюменская "Дармарка" | Фото: Тюменская "Дармарка"

47 вещей удалось реализовать на первом благотворительном онлайн-аукционе проекта "Тюменская Дармарка". Он прошел в официальной группе проекта во Вконтакте с 18 по 25 апреля, сообщают организаторы.

15 мастеров студий hand-made предоставили 228 разнообразных изделий ручной работы, в том числе плюшевые и вязаные игрушки, предметы декора, елочные украшения, комплекты дизайнерской одежды и бижутерии.

Все эти уникальные изделия мог получить любой желающий. Для этого необходимо было оставить комментарий с намерением приобрести понравившуюся вещь и, в случае победы в торгах, внести благотворительное пожертвование на счет юридического оператора проекта – автономной некоммерческой организации "Центр поддержки семей "Помощь рядом".

"Для нас это был первый опыт, и вся команда проекта очень переживала, как все получится. Но итоги оказались очень радостными - все получилось на 100 процентов", - отметили организаторы.

Все полученные в ходе акции средства направятся на приобретение чистящих и дезинфицирующих средств для обработки вещей, поступающих в социальный обменник, а также защитных средств для волонтеров "Тюменской Дармарки".

Второй аукцион изделий ручной работы будет запущен уже на этой неделе.

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# благотворительность , Тюменская дармарка

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