Открылась регистрация на городской чемпионат по социальной онлайн-игре "Мой выбор 2.0"

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Старт приема заявок для участия в чемпионате Тюмени среди молодежи по социальной обучающей игре "Мой выбор 2.0", которая впервые полностью пройдет в уникальном для подобных инициатив формате многопользовательской онлайн-игры, объявили организаторы.

Проведение первого турнира по многопользовательской браузерной игре "Мой выбор 2.0" запланировано на конец апреля - май 2020 года. Принять участие в нем смогут 300 старшеклассников общеобразовательных школ, колледжей и ссузов Тюмени. Для регистрации всем желающим необходимо заполнить заявку в формате гугл-формы. Прием заявок продлится до 27 апреля.

Напомним, что "Мой выбор 2.0" позволяет в игровой форме знакомить участников с основными направлениями и сферами социальной активности, моделируя возможности достижения личного успеха через участие в гражданских практиках, а также наглядно демонстрируя деструктивные последствия экстремистского и девиантного поведения для личности и общества.

Базовая версия первой игры про социальный капитал "Мой выбор" была разработана весной 2019 года командой из региональных игротехников, представителей тюменских благотворительных и общественных организаций, а также добровольцев молодежных волонтерских объединений. За 2019 год в двух турнирах приняли участие в общей сложности более 1 тыс. 300 школьников и студентов из 30 учебных заведений Тюмени.

В обновленной версии игры участникам будет представлено более 100 новых блоков контента, включающих уникальные игровые события и ситуации, новое поле и игровые цели, а также тестовые вопросы, посвященные особенностям и истории благотворительности, добровольчества и НКО в России. Кроме того, кардинально изменился и формат проведения турнира. Впервые чемпионат по обучающей социальной игре полностью пройдет в режиме многопользовательской браузерной онлайн-игры.

IT-специалисты веб-платформы "ИгроN-сервис" и команда московских разработчиков под руководством программиста Евгения Мазурова завершают перенос настольной игры в цифровой формат. В браузерной версии будет доступен весь функционал игры, а также добавлен ряд новых возможностей, в том числе, различные режимы (индивидуальная игра, многопользовательская игра от двух до шести участников), широкий инструментарий для оперативно редактирования и регулярного обновления игрового контента и так далее, сообщают в пресс-службе регионального Альянса СО НКО.