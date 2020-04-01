"Тюменская дармарка" запустила благотворительный онлайн-аукцион

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

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Первый благотворительный онлайн-аукцион проекта "Тюменская дармарка" запустили в регионе. Акция проходит в группе дармарки во ВКонтакте.

В аукционе принимают участие более 220 лотов. Это разнообразные изделия ручной работы от детских игрушек до комплектов одежды, предоставленные тюменскими мастерами. Увидеть их можно в альбоме.

В описании каждого лота указаны его индивидуальный номер и стартовая цена. Торги ведутся непосредственно в комментариях под каждым лотом. Любой желающий может написать, что желает получить понравившуюся вещь за благотворительное пожертвование на счет юридического оператора проекта.

Размер пожертвования должен быть не ниже минимального указанного в описании к каждому изделию. По условиям акции каждый шаг аукциона должен быть кратен 10. Итоги аукциона подведут 25 апреля в 12 часов. После этого организаторы свяжутся с победителями, чтобы определиться со способом доставки.

Руководитель проекта Татьяна Филина пояснила, что все вырученные средства направят на покупку чистящих и дезинфицирующих средств для обработки вещей, поступающих в социальный обменник, а также защитных средств для волонтеров "Тюменской дармарки".

Организаторы призывают к участию в благотворительном аукционе всех неравнодушных горожан.