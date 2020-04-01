Тюменская область поддержит НКО в период эпидемии коронавируса

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Необходимость налоговых и страховых льгот, кредитов под нулевой процент для выплат зарплат сотрудникам, освобождение от арендной платы, приравнивание НКО к субъектам малого предпринимательства и более активное сотрудничество с госучреждениями - такие предложения поступили от представителей третьего сектора на горячую линию #ВместеНКО, организованную Общественной палатой РФ.

Об этом рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. По ее словам, НКО в условиях пандемии отмечают такие проблемы, как отток клиентов, снижение пожертвований и отсутствие средств на зарплату, аренду помещений и других платежей.

Всего, начиная с 27 марта на горячую линию поступило 193 обращения из 57 субъектов РФ. Лидерами по количеству обращений стали Тамбовская область (20 обращений), Москва (14 обращений) и Ульяновская область (12 обращений).

Из 57 субъектов, отправивших сообщения на горячую линию, в 18 регионах меры для поддержки НКО планируются или даже уже предпринимаются, пояснила Елена Тополева-Солдунова. Среди них Еврейская автономная область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республики Алтай, Карелия и Хакасия, Красноярский и Приморский края, Чеченская республика, Волгоградская, Иркутская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Тульская, Тюменская и Ульяновская области, Москва и Московская область, сообщают в пресс-службе ОП РФ.