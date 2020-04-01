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Чемпионат Тюмени "Мой выбор 2.0" пройдет онлайн

Общество, 15:36 15 апреля 2020

Чемпионат Тюмени "Мой выбор 2.0" полностью пройдет в формате многопользовательской онлайн-игры. Из-за режима социального дистанцирования организаторы обновили не только содержание, но и формат проекта.

Авторская группа игротехников и экспертов завершила разработку обновленного контента и дизайна социальной обучающей игры. Теперь игрокам стало доступно более 100 новых единиц контента с событиями и игровыми ситуациями, обновленное поле и игровые цели, а также тестовые вопросы. Релиз многопользовательской онлайн-игры запланирован на 25 апреля.

В настоящее время две команды разработчиков работают над программной оболочкой для проведения турнира в Интернете.

"Применение современных интернет технологий и многопользовательского онлайн формата игр позволяет вывести проект на качественно новый международный уровень", - отметил председатель АНО “Живой город” Михаил Мельцер.

Организаторы отмечают, что даже при переносе в онлайн-формат первая игра про социальный капитал останется абсолютно бесплатной и открытой для редактирования и создания модификаций всем желающим.

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# настольные игры , социальные проекты

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