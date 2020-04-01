Срок сдачи отчетов о финансировании для НКО продлен до 1 июня

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Перенести срок представления отчетности для некоммерческих организаций на 1 июня 2020 года решили в правительстве РФ. Согласно действующим нормам, такие организации должны были предоставить отчеты о своем финансировании за предыдущий год не позднее 15 апреля.

По словам председателя комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елены Тополевой-Солдуновой, Общественная палата РФ давно добивалась этой меры поддержки для третьего сектора.

"В сложившейся ситуации далеко не все некоммерческие организации реально могли в срок подготовить эту отчетность. О возможности подать эту отчетность позже стало известно в последний день, когда, в соответствии с законодательством РФ, ее надо было предоставить. Но теперь хотя бы те, кто не успел это сделать, могут не беспокоиться о штрафных санкциях — их не будет. Тем не менее надо помнить, что отчет в Минюст необходимо подготовить и сдать до 1 июня обязательно" — цитируют ее в пресс-службе ОП РФ.