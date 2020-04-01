  • 16 апреля 202016.04.2020четверг
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 8..10 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Срок сдачи отчетов о финансировании для НКО продлен до 1 июня

Общество, 19:11 16 апреля 2020

www.oprf.ru

Перенести срок представления отчетности для некоммерческих организаций на 1 июня 2020 года решили в правительстве РФ. Согласно действующим нормам, такие организации должны были предоставить отчеты о своем финансировании за предыдущий год не позднее 15 апреля.

По словам председателя комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елены Тополевой-Солдуновой, Общественная палата РФ давно добивалась этой меры поддержки для третьего сектора.

"В сложившейся ситуации далеко не все некоммерческие организации реально могли в срок подготовить эту отчетность. О возможности подать эту отчетность позже стало известно в последний день, когда, в соответствии с законодательством РФ, ее надо было предоставить. Но теперь хотя бы те, кто не успел это сделать, могут не беспокоиться о штрафных санкциях — их не будет. Тем не менее надо помнить, что отчет в Минюст необходимо подготовить и сдать до 1 июня обязательно" — цитируют ее в пресс-службе ОП РФ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Елена Тополева-Солдунова , Общественная палата РФ , отчет , социально ориентированные некоммерческие организации , финансирование

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:11 16.04.2020Тюменские спортсмены и тренеры присоединились к проекту #МыВместе
19:59 16.04.2020О согласовании хозработ рядом с ЛЭП напомнили тюменским садоводам
19:11 16.04.2020Срок сдачи отчетов о финансировании для НКО продлен до 1 июня
19:00 16.04.2020Кошка с медовыми глазами ищет хозяев