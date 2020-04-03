В Тюмени назвали победителей конкурса грантов в сфере физкультуры и спорта

| Фото: ассоциация панкратиона Тюменской области | Фото: ассоциация панкратиона Тюменской области

Восемь социально ориентированных некоммерческих организации Тюменской области получили субсидию в размере до 300 тыс. рублей по итогам регионального конкурса на предоставление субсидий из бюджета области в сфере физической культуры и спорта. Всего на конкурс в 2020 году поступило 49 заявок по восьми направлениям, сообщает областной департамент физкультуры, спорта и допобразования региона.

Среди победителей конкурса автономная некоммерческая организация Спортивный центр "Физкульт-привет" с проектом по организации групп ОФП среди старшего поколения в сельских поселениях Упоровского района.

Субсидии на реализацию своих проектов для детей с ограниченными возможностями здоровья получили Тюменская региональная автономная некоммерческая благотворительная организация помощи инвалидам и иным лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра "Открой мне мир" и автономная некоммерческая организация "Центр развития мотивации детей к познанию и творчеству "Грин-Ландия".

Тюменская региональная общественная организация "Ассоциация Панкратиона Тюменской области" запланировала мероприятия по привлечению детей и подростков группы особого внимания к занятиям различными видами единоборств во внеурочное и каникулярное время.

Олимпийский Совет Тюменской области получит субсидию на проведение мероприятий и акций среди трудовых коллективов по привлечению к регулярным занятиям физической культурой и спортом, Тюменская региональная общественная организация "Федерация волейбола" продолжит популяризацию волейбола в муниципальных образованиях и сельских поселениях области, а региональная федерация велосипедного спорта проведет цикл мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта посредством велодвижения.

Дебютанты конкурса - Тюменская городская детская общественная организация "Центр образовательных технологий "Непоседы" направят средства субсидии на формирование навыков здорового образа жизни и эмоционального комфорта в многодетных семьях через вовлечение детей и родителей в систематические занятия физической культурой и спортом.