Для участников конкурса президентских грантов разработан новый ресурс

| Фото: поддержка.президентскиегранты.рф | Фото: поддержка.президентскиегранты.рф

Новый ресурс для участников конкурса президентских грантов Центр поддержки заявителей разработали организаторы, сообщает пресс-служба Фонда президентских грантов.

Портал содержит самую полную информацию для тех, кто хочет получить поддержку на реализацию социального проекта и готовится принять участие в конкурсе.

Центр поддержки — это портал, на котором найдется ответ на большинство вопросов участников. Чтобы получить информацию необходимо ввести в поисковую строку ключевые слова или вопрос целиком и выбрать подходящую статью. В разделе "Подача заявки" находится подробная инструкция по заполнению каждого блока заявки с примерами и разбором типичных ошибок. В случае, если найти ответ на вопрос не получается, его можно задать с помощью формы в конце каждой статьи.

Напомним, что срок приема заявок на второй конкурс 2020 года продлен до 6 апреля.