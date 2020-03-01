Прием заявок на конкурс "Доброе сердце Тобольска" продолжается

| Фото: Агентство стратегических инициатив | Фото: Агентство стратегических инициатив

Прием заявок на участие в городском конкурсе "Доброе сердце Тобольска" продлится в Тобольске до 1 мая.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Тюменской областной благотворительной общественной организации "В защиту жизни", руководитель фестиваля "Добрый Тобольск" и конкурса "Доброе сердце Тобольска" Наталья Неделько, такой конкурс в Тобольске проводится впервые.

"Пошла волна подготовки заявок. Например, нам пришла заявка из детского сада № 7. В номинации "Доброе дело" будет представлен проект, который реализуют дошкольники. Они помогали ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям и гуманитарному складу Тобольска. Также поступила заявка от гуманитарного склада — супруги Григорчук на протяжении нескольких лет занимаются этим проектом, безвозмездно помогают многодетным семьям, матерям-одиночкам и всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Люди звонят, уточняют некоторые моменты конкурса и готовят заявки", — рассказала Наталья Неделько.

Принять участие в конкурсе "Доброе сердце Тобольска" могут местные жители в возрасте от 18 лет и официально зарегистрированные организации, которые существуют больше года. Конкурсанты могут выступить в следующих номинациях: "Яркий добровольческий поступок", "Рожденные помогать", "Социальная активность", "История протяженностью в жизнь", "Меценат года". Организациям предлагают номинации: "Душа-компания", "Корпоративное добровольчество", "Доброе дело", "Говорим о добровольчестве и доброте", "Меценат года".

23 мая состоится награждение. "Будет фестиваль, готовим интересную программу. После награждения победителей конкурса на фестивале этих же людей отметят на Дне города", — заключила Наталья Неделько.

С формами заявки можно ознакомиться здесь.

Инна Пахомова