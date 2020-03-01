Тюменцам покажут документальную трилогию "Театр. Только по любви"

| Фото: скриншот с тизера-трейлера трилогии "Театр. Только по любви" | Фото: скриншот с тизера-трейлера трилогии "Театр. Только по любви"

Открытая онлайн-премьера документальной трилогии "Театр. Только по любви", рассказывающая о театральном движении в Тюмени, стартует 27 марта, сообщает Центр развития региональный медиа и кино "Медиаполис".

"Каждая часть трилогии рассказывает отдельную историю. Все они слагаются в единую "социальную сеть" тюменского театрального движения", — рассказал пресс-секретарь Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Денис Войт.

Первый фильм рассказывает о театральном образовании в областной столице. Здесь раскрываются темы преемственности, педагогической миссии, а также сложного выбора для студента стать педагогом, режиссером любительского или профессионального театра.

Второй фильм повествует о пути развития любительского и молодежного театрального движения в городе. Рассказ здесь идет о театре "Мимикрия" и его руководителе Любови Лешуковой. "Это история мечты, стремления найти дом для своего театра. И о том, что театр — это не стены и декорации, а люди, которые искренне любят то, что делают", — добавил Денис Войт.

Третий фильм рассказывает о профессиональной театральной культуре в городе. Здесь речь пойдет о проблемах репертуарного театра и о том, как в театр приходит "молодость". О том, как молодая режиссура привносит в театр новые силы и возможности. Также рассказ пойдет о спектакле "Молодость" режиссера Данила Чащина, который впервые в историю Тюменского БДТ стал номинантом на "Золотую маску", притом в пяти самых престижных номинациях.

Над трилогией работала команда тюменских специалистов – продюсеров, операторов, монтажеров под руководством автора идеи и режиссера Алексея Южакова.

Проект получал поддержку в рамках грантовых конкурсов: "MyArt", организованный МТЦ "Космос" в 2018 году, конкурс в рамках форума "Таврида-арт" (2019).

Онлайн-трансляция пройдет в группе "Авторская группа "Точка запятая" во ВКонтакте. Первую серию тюменцы увидят в 12 часов по московскому времени, вторую — в 13 часов 30 минут (по московскому времени). Показ третьей начнется в 15 часов (по московскому времени).