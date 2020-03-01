Военно-историческая реконструкция "Памяти предков верны" пройдет в Тюменской области

| Фото: Союз морских пехотинцев Тюменской области (архив) | Фото: Союз морских пехотинцев Тюменской области (архив)

Не менее пяти муниципальных образований Тюменской области охватит военно-историческая реконструкция "Памяти предков верны", приуроченная к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Проект областной общественной организации "Союза морских пехотинцев" получил поддержку Фонда президентских грантов.

"Памяти предков верны" пройдет в Тюмени, Ишиме и в ближайших городах и районах. Проект направлен на сохранение исторической памяти о подвигах наших героев-земляков. В работе планируем задействовать 90 участников, не менее 70 волонтеров, более 10 ретроавтомобилей 40-х годов. Будет воссоздана атмосфера военного времени", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель совета Союза морских пехотинцев Тюменской области Александр Урюпин.

В городах участники проекта предстанут в форме солдат времен Великой Отечественной войны с оружием с холостыми патронами. По словам Александра Урюпина, это будет что-то вроде театрализованного мероприятия, наподобие военно-исторического фестиваля. Зрители увидят реконструкцию сражений, в которых принимали участие воины-сибиряки из 368-ой стрелковой дивизии — будет воспроизведен эпизод Свирско-Петрозаводской операции.

Сумма, выделенная Фондом президентских грантов, пойдет на создание образа воина-сибиряка. Сейчас общественная организация готовится к событию: приобретают экипировку, амуницию.

| Фото: Союз морских пехотинцев Тюменской области (архив) | Фото: Союз морских пехотинцев Тюменской области (архив)

Мероприятия, которые в рамках проекта "Памяти предков верны" проведут представители Союза морских пехотинцев, как отмечает Александр Урюпин, будут интересны людям всех возрастов. Жителям и гостям юга Тюменской области покажут тактику ведения боя с видами оружия Великой Отечественной войны, мультимедийные экспозиции "900 дней мужества" и "Военный плакат", выставки военной техники и ретроавтомобилей, макетов вооружений. Детей и взрослых ждут тематические мастер-классы, фотозоны, полевая кухня.

Первую военно-историческую реконструкцию авторы идеи планируют провести в Тюмени в конце мая, в июне ее организуют в Ишиме.

Инна Пахомова