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Максим Шереметьев представит опыт "Достойного выбора" на конкурсе в Москве

Общество, 14:13 13 марта 2020

из группы танкового турнира "Стальная гвардия" (архив) | Фото: из группы танкового турнира "Стальная гвардия" (архив)

Директор тюменского Центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев выступит на Всероссийском конкурсе "Делай, как я!", который проходит в Москве с 13 по 16 марта.

13 марта Максим Шереметьев, выступающий в номинации "Руководители", расскажет о себе. "Ровно пять лет назад я занялся общественной деятельностью. Сегодня расскажу о том, что мы делали в сфере патриотики на протяжении пяти лет. А завтра презентую программу центра — представлю наш опыт по проведению турниров на радиоуправляемых танках "Стальная гвардия", расскажу о развитии танко-модельного спорта. Посмотрим, как комиссия оценит наши результаты", — сказал он корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Впервые Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Делай, как я!" прошел в 2016 году. Как отмечают организаторы, с каждым годом интерес к конкурсу возрастает. Финалистов приглашают в Москву на финальные мероприятия, где они защищают авторские программы и проводят показные занятия, соревнуются на полосе препятствий и в знаниях по истории Отечества, встречаются с Героями Советского Союза и Героями РФ.

Инна Пахомова

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# Достойный выбор , молодежь , патриотизм

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