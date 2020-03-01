Образовательная программа стартует для выпускников молодежных форумов

| Фото: myrosmol.ru | Фото: myrosmol.ru

200 студентов и молодых специалистов примут участие в модульной образовательной программе для выпускников всероссийских и региональных молодежных форумов. Ее запускают в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в партнерстве с Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ "Роспатриотцентр" 12 марта, сообщает "Росмолодежь".

Программа будет содействовать вовлечению выпускников форумов в реализацию значимых для регионов проектов. В нее приняли молодых людей, проявивших наибольшую активность в форумах 2019 года, успешно защитивших проекты, заинтересованных в их реализации в своем регионе. Среди участников выпускники форумов: "Территория смыслов, "Машук", "Таврида 5.0", "Утро", "Бирюса-2019".

Для участников предусмотрены блоки по лидерству, управлению командой и проектами, личной эффективности. Участники семинара ознакомятся с понятием "лидер изменений", определят потребности региона, в том числе в работе с национальными проектами и региональными стратегиями развития.

Сквозным треком пройдет подготовка к молодежным форумам 2020 года, участники образовательной программы смогут принять участие в стратегической сессии с дирекциями федеральных молодежных форумов и предложить идеи для программы, включиться в формирование повестки форумов. Таким образом, будет соблюден принцип преемственности в концепции, программах и образовательных треках участников будущих федеральных молодежных форумов.

Все проекты, предложенные к обсуждению в рамках образовательной программы, будут выполняться в соответствии с запросом региона. Участники будут решать конкретную задачу, предложенную субъектом России. Благодаря реализации образовательной программы будет сформирована команда молодых лидеров,