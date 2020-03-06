Тюменцев ждут на конкурсе национальных видеороликов "МЫ"

| Фото: Комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: Комитет по делам национальностей Тюменской области

Выиграть денежные призы могут участники первого областного конкурса национальных видеороликов "МЫ". Презентация проекта состоялась на площадке мультицентра "Контора пароходства" 5 марта.

Принять участие в конкурсе может любой гражданин. Возрастных ограничений нет. Снимать ролики можно как с помощью профессиональной техники, так и просто на смартфон. Всего заявлено три номинации: "Игровой видеоролик с актерами", "Анимационный ролик", "Видеорепортаж/видеоблог". Прием заявок продлится до 20 мая, затем будет оценка жюри и онлайн-голосование. Итоги подведут в День России 12 июня. Призовой фонд конкурса – 150 тыс. рублей. Подробнее с положением конкурса можно познакомиться на сайте.

Председатель регионального комитета по делам национальностей Владислав Чернов назвал проект "МЫ" уникальным и социально важным. "Мы уверены, что проект будет способствовать самореализации молодежи, укреплению межнациональных отношений в Тюменской области. Самое главное действующее лицо в этой истории - человек. Мы проживаем здесь многонациональной семьей, в регионе - 140 народов. Мы, по сути, даем старт цифровизации государственной национальной политики нового десятилетия", - отметил он.

Депутат Тюменской областной думы, председатель комитета по социальной политике Ольга Швецова уверена, что конкурс еще больше сплотит все национальности, живущие в регионе, через ролики расскажет всем о том, какие у нас культура и быт. "Очень важно знать историю и то настоящее, в котором мы живем. В Тюменской области любое зернышко, которое посеешь, превращается в хорошее дерево. Пусть этот проект будет успешным и еще больше объединит всех нас", - обратилась к присутствующим в зале Ольга Швецова.

Она напомнила, что Тюменская область - лидер по многим направлениям на уровне федерации, и выразила надежду на то, что конкурс получит хорошую поддержку и будет масштабирован на другие территории страны.

Организаторами конкурса выступили комитет по делам национальностей Тюменской области и межрегиональная общественная организация "Федерация современного искусства". Проект поддерживает Федеральное агентство по делам национальностей.

| Фото: Комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: Комитет по делам национальностей Тюменской области

Дарья Казакова