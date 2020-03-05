Тюменцы могут помочь сельским библиотекам, поделившись книгами о войне

| Фото: Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева | Фото: Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева

Инклюзивные добровольцы Тюмени присоединились ко Всероссийской акции "Марафон добра для сельских библиотек", сообщают в региональном отделении Всероссийского общества инвалидов. Они организовали пункт приема книг от горожан.

Марафон приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 30-летнему юбилею создания издательской группы "Эксмо-АСТ". Его цель - пополнить фонды сельских библиотек и популяризировать чтение в российских регионах. Основной акцент сделан на книгах военной и патриотической тематики, чтобы они были доступны всем поколениям.

В каждый субъект РФ волонтеры акции передадут книги о Великой Отечественной войне, произведения художественной литературы, входящие в школьную программу и не только. Также участники региональных команд запустят сбор книг для дальнейшей их передачи в удаленные сельские библиотеки.

Всероссийская акция "Марафон добра для сельских библиотек" стартовала 1 марта. Участие в ней могут принять студенты вузов, ссузов, региональные и муниципальные органы исполнительной власти, а также все желающие, готовые безвозмездно поделиться военной и патриотической литературой, доброй и полезной книгой.

Пункты приема книг в Тюмени находятся по адресам: ул. Ленина, 69а (региональный исполком ОНФ), ул. Минская, 45 (Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий), ул. Мельникайте, 76 (Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса), ул. 50 лет Октября, 84/2 (Опорный центр инклюзивного волонтерства регионального отделения Всероссийского общества инвалидов).

Акция проводится совместно с Национальным фондом содействия защите стратегических ресурсов, Ассоциацией учителей родных и государственных языков, издательским холдингом "Эксмо-АСТ", комитетом по региональному развитию "Российский книжный союз" и Федерацией кикбоксинга Москвы.

Дарья Казакова