Проблемы выстраивания инфраструктуры поддержки НКО обсудили на "Сообществе"

| Фото: www.oprf.ru | Фото: www.oprf.ru

Формированию и развитию инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций, в том числе ресурсных центров, был посвящен саммит сети ресурсных центров УФО "Вместе мы сильнее!", который прошел 4 марта на форуме "Сообщества" в Кургане.

О становлении ресурсного центра на базе Благотворительного фонда развития Тюмени коллегам рассказала его исполнительный директор Вера Барова. Она отметила, что некоммерческий сектор экономики — это реальный сектор, который имеет свои механизмы, задачи и, конечно, должен иметь свои ресурсы, иначе его функционирование будет неполноценным.

Исполнительный директор Ресурсного центра поддержки и развития СО НКО Челябинской области Михаил Комиссаров уверен, что нужно восстановить модель создания сети ресурсных центров.

"Сейчас мы имеем разобщенную сеть ресурсных центров, которые и сетью не назовешь. Если мы не готовы создавать сеть из муниципальных ресурсных центров, то это должны быть хотя бы некие точки активности. Это тот путь, на который, наверное, нужно вставать всем, в том числе и Челябинской области", - считает он.

Директор центра ГРАНИ Светлана Маковецкая назвала общие тренды организованной общественности в мире. Среди них - полезность услуги, распределенность деятельности НКО, возможность вести ее где угодно, "цифровые следы и витрины", опережающее развитие экономической самоорганизации, охлаждение государств к свободе деятельности НКО и иной общественности, а также динамичные социальные среды, исчезновение искусственных барьеров.

Эксперт считает, что если третий сектор перестанет прогрессировать, это приведет к потере значительной части организаций, к раздробленности, вторичной депрофессионализации организаций, огораживании друг от друга, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

"Мы получим витрины вместо деятельности и мультиплексы, уменьшение организационного многообразия в целом", — обрисовала негативный сценарий Светлана Маковецкая. По ее мнению, в сфере управления в НКО наблюдается менеджерская отсталость и застой.

Ресурсные центры могут быть работающей новой моделью, иметь точку компетенции в управлении по-новому, могут ограничивать поддержку архаики, а также предлагать сервисы, площадки и поводы для удержания разнообразия в деятельности НКО, уверена эксперт. Они могут иметь библиотеку ресурсов и инструментов для этого нового и поддерживать связь с теми, кто может сопровождать новую деятельность.