"Тюменская дармарка" - среди лучших социальных проектов УФО

| Фото: www.oprf.ru | Фото: www.oprf.ru

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Выставка лучших социальных проектов Уральского федерального округа развернулась на площадке форума "Сообщество" в Кургане, который проходит 3 и 4 марта.

Тюменскую область представляет стенд программы развития неденежной благотворительности "Тюменская Дармарка". Проект реализует Центр поддержки семей "Помощь рядом" при поддержке Фонда президентских грантов, Альянса СО НКО, департамента социального развития Тюменской области и региональной Общественной палаты. Благодаря работе социального обменника нуждающимся тюменцам уже пожертвовано более 2 тыс. 500 вещей.

Участником проекта может стать каждый, для этого нужно принести в вещевой обменник находящиеся в хорошем состоянии, но ставшие ненужными по той или иной причине вещи, а взамен, в свою очередь, взять себе все, что понравится из "Дармарки".

В числе других проектов - Региональный ресурсный центр для развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Курганской области, проект "Нам не все равно" из села Альменево Курганской области, авторы которого работают над снижением уровня правонарушений несовершеннолетних, шадринский "Флэтбол 45", через который общественники хотят привлечь детей Курганской области к ведению здорового образа жизни.

Помимо этого, на выставке расположились стенды проектов "ЕВРАЗ — детям" (Нижний Тагил), "Улучшение здоровья и общего психофизического и эмоционального состояния людей с ОВЗ и членов их семей через занятия с лошадью “Подкованный доктор" (Челябинск), центра традиционной русской культуры "Родной мир" (Курган), Челябинского регионального центра развития экологической культуры (Челябинск), открытого городского турнира по дворовому футболу (Курган), общественной организации помощи детям с ОВЗ и молодым инвалидам "Бумеранг добра" (Снежинск).

Программа форума "Сообщество" в Кургане включает в себя дискуссии, образовательные мастер-классы, неформальные встречи. Основной темой мероприятия заявлены инвестиции в социальную сферу, сообщают в пресс-службе палаты.

Окружные форумы Общественной палаты РФ традиционно направлены на обсуждение проблематики федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона. По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, а также тезисы для доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества за текущий год. В форуме принимают участие представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, а также чиновники федерального и регионального уровня.

Дарья Казакова