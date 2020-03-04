Тюменские общественники делятся опытом с коллегами на форуме "Сообщество" в Кургане

| Фото: www.oprf.ru | Фото: www.oprf.ru

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Темы построения эффективной коммуникации с чиновниками, справедливого распределения грантовых субсидий, максимального использования ресурсов некоммерческого сектора в решении социальных проблем обсудили участники форума "Сообщество" со всего Уральского федерального округа на коворкинге "#РегионНКО в Курганской области".

Председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Елена Тополева-Солдунова напомнила, что проект #РегионНКО знакомит с интересным региональным опытом и полезными практиками. Около 15 регионов уже рассказали, как у них поддерживается некоммерческий сектор, сообщают в пресс-службе палаты.

Представители Тюменской области поделились с коллегами своим опытом работы. Руководитель грантового отдела Благотворительного фонда развития Тюмени Светлана Дремлюга убеждена, что заявить о себе НКО может только реальным социальным эффектом от своей деятельности.

"Пока вы не научитесь сами профессионально работать и рассказывать о том, что вы умеете делать, ничего не изменится. Помните формулу “сами придут и дадут”? Но это произойдет только тогда, когда вы докажете, что можете что-то делать. Ждать милости от органов власти нам не нужно, но и сидеть без дела мы не можем. Что вам мешает сделать эту историю успеха?" — обратилась к коллегам Светлана Дремлюга.

Тюменку поддержала член комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Светлана Уралова.

"Если НКО не справляется со своей организацией — закрывайтесь. Либо обучайтесь и становитесь профи", — подчеркнула она.

По словам председателя регионального отделения Российского фонда помощи беженцам “Соотечественники” Ларисы Пудовой, начиная с 2017 года курганский некоммерческий сектор только за счет Фонда президентских грантов привлек в регион более 80 млн рублей социальных инвестиций. В области появляется социально ответственный бизнес, но нет официальной площадки взаимодействия с региональными органами власти.

В регионе нет уполномоченного органа по взаимодействию с НКО, не работает координационный совет по взаимодействию с некоммерческим сектором, поддержала коллегу руководитель регионального ресурсного центра для СО НКО Курганской области Людмила Беличева.

Участники площадки назвали и другие барьеры, с которыми сталкиваются общественные организации Курганской области, обратив особое внимание на проблему распределения субсидий для некоммерческого сектора на городском и областном уровне. По их мнению, процедура недостаточно прозрачна, поэтому возникают сомнения в том, что средства распределяются объективно. Член Общественной палаты региона Лилия Маслова предложила включать в состав комиссий, которые определяют победителей конкурсов, независимых экспертов из числа региональных НКО, чтобы качественно изменить ситуацию.

Впечатлениями от посещения социальных учреждений региона в нулевой день форума поделилась член комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Наталья Кирюхина. "Хотя в городе работают организации, которые занимаются социокультурной реабилитацией детей с инвалидностью, системной работы по обеспечению должного качества услуг в области образования, здравоохранения, средств социального страхования, получения технических средств реабилитации не ведется", - заострила она внимание.

Эксперт рассказала, что инициативная группа родителей детей-инвалидов готова подключиться к созданию регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). Курганская область — один из немногих регионов, где такого отделения нет, и ее появление, возможно, станет главным итогом работы комиссии ОП РФ на форуме "Сообщество", считает Наталья Кирюхина.

Подводя итоги мероприятия, Елена Тополева-Солдунова подчеркнула важность создания в каждом муниципальном образовании ресурсных центров НКО и рекомендовала продолжить эту работу в Курганской области.