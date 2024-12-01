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10-летний ребенок пострадал в аварии на ул. Пермякова в Тюмени

Происшествия, 20:49 21 декабря 2024

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Два человека, в том числе 10-летний ребёнок, пострадали в ДТП на ул. Пермякова, 7б в Тюмени 21 декабря. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Здесь столкнулись автомобили Kia Optima и Hyundai Creta. Предварительно, 52-летний водитель Hyundai из Ноябрьска нарушил правила разворота. В результате пострадали две пассажирки автомобиля Hyundai, 38-летняя женщина и ее 10-летняя дочь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , ДТП

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