Дни казахской культуры порадовали тюменцев яркими номерами

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Дни казахской культуры прошли в Тюменском колледже искусств 21 декабря.

Внимание горожан у учебного заведения привлекала юрта. Возле нее желающие делали фотографии на память. Это не просто национальное жилище, а символ семьи и продолжения рода.

Отметим, в 2024 году Дни казахской культуры посвятили Году семьи в России. По этому поводу на сцене перед выступлением творческих коллективов и исполнителей чествовали семьи.

Также были вручены награды за вклад в сохранение народного творчества, традиционной казахской культуры, укрепление межнационального согласия. Благодарности почетного консула Республики Казахстан в Тюмени вручили за активную жизненную позицию и сохранение традиционных семейных ценностей.

Так, за достойное воспитание защитников Отечества, стойкость и мужество благодарность федеральной национально-культурной автономии казахов России получила семья Байбасыровых. В ней воспитали пятерых сыновей, трое из них в настоящее время находятся в зоне проведения СВО.

Мероприятия, которые проводит национально-культурная автономия казахов Тюменской области, направлены на сплочение и единство всех народов, сказал заместитель председателя регионального Комитета по делам национальностей Роман Малыгин. В наше время как никогда важно проводить такие мероприятия. 2024 год, который был объявлен президентом Российской Федерации как Год семьи, жители региона прожили как одна большая многонациональная семья.

“В Тюменской области мы все вместе переживали горечь утраты, радовались успехам и победам, участвовали в устранении паводка в некоторых муниципальных районах. Наша областная общественная организация казахов приняла активное участие в сборе гуманитарной помощи. Во главе с Есенгалием Ибраевым выезжала в зону паводка. Эта сплоченность, семейная общность присуща нашему региону. Уверенно можно сказать, что уходящий год мы прожили по-семейному”, – произнес Роман Малыгин.

Дни культуры в Год семьи наполняются новым смыслом, отметил председатель федеральной национальной автономии казахов России, член совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Есенгалий Ибраев. Они посвящены таким важным темам как поддержка семьи, воспитание детей, забота о старших.

“Крепкая семья – это еще и надежный тыл. Пример тому матери, жены, дети участников специальной военной операции. Именно в отчем доме рождается и воспитывается любовь и преданность к своей Родине. Семья Тюменской области – это всегда сплоченность, умение поддержать друг друга”, – сказал он.

Открыл концертную программу яркий номер, участие в котором приняли представители разных национальностей. После гостям предложили посмотреть на выступления казахских коллективов и исполнителей.

В холле колледжа искусств можно было увидеть выставку казахских корпе. Яркие лоскутные одеяла и подушки представила мастерица Салтанат Исаева. На выставку она привезла и детскую коллекцию. Разработку ярких изображений с национальными элементами тюменка покупала у дизайнеров из Казахстана. Салтанат Исаева – известная мастерица, ее изделия заказывают по всей России.

Инна Пахомова