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Активисты тюменского общества инвалидов учились социальному проектированию

Общество, 18:41 03 марта 2020

Игоря Попова, Тюменское областное отделение Всероссийского общества инвалидов | Фото: Игоря Попова, Тюменское областное отделение Всероссийского общества инвалидов

Социальному проектированию научились активисты Тюменской областной организации инвалидов, которые приняли участие в установочной сессии регионального проекта "Школа волонтера". Организацию представляли 19 человек из Тюмени, Ялуторовска, Упоровского и Нижнетавдинского муниципальных образований.

Участники проекта работали со спикерами и экспертами в сфере социального проектирования, обсуждали темы успешности и эффективности, брендирования и персонального бренда, иммунитета к переменам, что означает миссия и чем она отличается от цели.

Как сообщили в региональном отделении ВОИ, в 2020 году ожидается увеличение количества участников очных мероприятий "Школы волонтера". В 2019 году через этапы мероприятия прошло более тысячи человек, в этом году организаторы проекта держат курс на увеличение до 1 тыс. 500 человек.

Кроме того, в конце проекта появится полноценный онлайн-курс, который будет размещен на платформе Дворца творчества и спорта "Пионер", он будет доступен в течение всего учебного года. В конце курса участники получат сертификаты государственного образца.

Дарья Казакова

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# ВОИ , инвалиды , социальные проекты , школа волонтера

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