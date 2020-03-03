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Тюменцев приглашают на встречу с Героем России Владимиром Шарпатовым

Общество, 15:56 03 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На встречу с Героем России, подполковником Владимиром Шарпатовым приглашают тюменцев 4 марта в 14 часов. Мероприятие, организованное Тюменским областным советом ветеранов, пройдет по адресу: ул. Советская, 61, зал заседаний.

Владимир Шарпатов был командиром Ил-76, когда его самолет, принадлежащий компании "Аэростан", 3 августа 1995 года был принудительно посажен на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане. Экипаж самолета попал в плен. Спустя год и 13 дней, 16 августа 1996 года, Владимир Шарпатов смог совершить побег из плена, угнав свой же самолет. Он также выступил консультантом для съемочной группы и стал прототипом для героя фильма "Кандагар".

Дарья Казакова

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# Владимир Шарпатов , Совет ветеранов

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