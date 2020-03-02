Праздник для ветеранов Голышмановского городского округа проведут общественники

| Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Проект "Ветеранам с любовью" едет в Голышмановский городской округ. Он пройдет 3 марта.

Как сообщает комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области, мероприятие уже проходило на базе Центра татарской культуры в Тюмени, в селе Аслана Ялуторовского района, в селе Тюнево Нижнетавдинского района, в селах Юргинское и Исетское и в деревне Чикча Тюменского района.

Активисты окружных ветеранских организаций принимают участие в творческой выставке, интерактивной игре "Угадай мелодию", для них проводят увлекательный мастер-класс "Урало-Сибирская россыпь". На выставке умельцы представляют работы и поделки, выполненные в самых разных техниках – от вышивок до поделок из бисера, а также делятся вкусными рецептами домашних заготовок.

Самые лучшие работы жюри отмечает грамотами и памятными подарками. Организаторы - АНО "Вдохновение", Общественная палата Тюменской области, Альянс СО НКО Тюменской области, Федеральное агентство по делам молодежи.