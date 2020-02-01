Тюменскую "Живую планету" презентовали на российско-казахстанском молодежном конвенте

| Фото: Центр развития экологических программ «Живая планета» | Фото: Центр развития экологических программ «Живая планета»

Проект по работе со школьными лесничествами презентовали тюменцы на Российско-казахстанском молодежном конвенте "Развитие и совершенствование экологических практик в приграничных территориях" в Екатеринбурге.

Директор Центра развития экологических программ "Живая планета" Вера Пахомчик и педагог-психолог Центра развития внутреннего мира человека "Свобода" Надежда Тополова работали на мероприятии в составе региональной делегации. Конвент был направлен на поддержку, консолидацию и координацию усилий общественных экологических организаций России и Казахстана, повышение экологических компетенций среди молодежи, решение актуальных экологических проблем приграничных регионов.

По словам Надежды Тополовой, участниками стали более 150 человек. Россию представляли делегации из приграничных Курганской, Тюменской и Челябинской областей, а также Екатеринбурга. В составе каждой делегации были экологи, волонтеры, общественные деятели, преподаватели и научные сотрудники вузов.

"Такие площадки для знакомства и обмена опытом всегда хороши, если у тебя есть запрос, желание и интерес. Поэтому мы активно знакомились, выстраивали связи и нашли много интересных, активных, неравнодушных к миру и экологии людей. Радует, что тема экологии сейчас становится все более обсуждаемой, много, конечно, мифов и пиара на этой теме делается, но и очень много действительно неравнодушных людей, с интересными, инновационными идеями", - поделилась впечатлениями педагог-психолог.

Дарья Казакова