"Королеву тюменских дорог" определили из пятнадцати конкурсанток

| Фото: комиссия по поддержке СО НКО | Фото: комиссия по поддержке СО НКО

"Королевой тюменских дорог" стала тюменка Юлия Жигалова в финале проекта конкурса водительского мастерства проекта "Автоледи – за культуру вождения". Второе место у Миляуши Мугаллимовой из Тобольска, бронза – у Марьям Лукмановой из Тюмени, сообщает комиссия по поддержке СО НКО.

В финал проекта вышли 15 лучших участниц: шесть из Тюмени, по три из Тобольска, Ишима и Армизонского района. Они соревновались в практических навыках управления автомобилем на специальной полосе препятствий. Автоледи должны были как можно быстрее преодолеть дистанцию, выполнив обязательные элементы "горка", "разворот", "повороты на 90 градусов" и "параллельная парковка". За невыполнение или неправильное выполнение начислялось штрафное время. Чтобы уравнять шансы всех финалисток, участницы соревновались не на своих личных машинах, а на автомобилях автошколы "ВОА".

Пока финалистки готовились к итоговым заездам, тюменские общественные организации открыли развлекательные и образовательные площадки для гостей мероприятия. Тюменский "Банк еды" организовал пункт обогрева с бесплатным чаем и угощением, волонтеры областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества предлагали узнать о правилах обращения с различными типами огнетушителей. Все желающие могли принять участие в работе специальной праздничной фотозоны.

На главной площадке была организована концертная программа, а инструкторы автошколы "ВОА" совершили показательный проезд трассы, где проводились состязания.

Параллельно с конкурсом состоялся итоговый круглый стол проекта "Гражданское участие в решении задач по повышению безопасности дорожного движения в Тюменской области".

Ключевым пунктом его работы стала презентация сообщества женщин-водителей юга Тюменской области "Автоледи - взаимопомощь", которое объединит как участниц конкурса, уже получивших специальные навыки, так и всех желающих присоединиться к сообществу женщин. Подписана итоговая резолюция. Планируется, что участницы и победительницы конкурса передадут свои знания, умения и навыки новым участницам, а также окажут им практическую помощь в случае сложных ситуаций на дороге.